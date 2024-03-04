مبارك التنيب



أسفرت جهود رجال الأمن الجنائي عن العثور على مركبة قام وافد باستئجارها وعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة على التأجير أو إعادة السيارة، هذا ولعبت تقنية الأقمار الاصطناعية دورا في تحديد مكان تواجد السيارة، لتتم إعادتها إلى الشركة المؤجرة، بينما المستأجر أو المتهم بخيانة الأمانة متوار عن الأنظار.



وكانت شركة أبلغت عن قيام وافد باستئجار مركبة قبل 4 أشهر ورفض إعادتها أو دفع قيمة الإيجار، وعليه تم تسجيل قضية وإخطار المباحث، وبالتنسيق مع الشركة جرى تحديد مكان تواجد المركبة في منطقة السالمية، وجرى إدراج اسم المتهم على قوائم المطلوب القبض عليهم.