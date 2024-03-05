

القاهرة - هالة عمران



تابع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذلك منظومة الشحن المسبق ACI، في اجتماع حضره كل من د.محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.



وفي مستهل الاجتماع، أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. وقال رئيس الوزراء: «المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ».



وأضاف د.مصطفى مدبولي ان الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة، بهدف زيادة التصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.



وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقا لتحليل أرقام البضائع المسجلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات» (ACI) حتى أمس، وكذلك تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.