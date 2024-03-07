استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع وزير الدفاع في الجمهورية الإيطالية الصديقة غويدو كروسيتو أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.



وقالت «الدفاع» في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل بمقر الوزارة الوزير كروسيتو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث تم استعراض تطورات التعاون بين البلدين والتطلع إلى الارتقاء به نحو مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.



وذكرت أنه تم أيضا تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل والوزير المفوض بإدارة أوروبا بوزارة الخارجية يوسف التنيب والسفير الإيطالي لدى البلاد لورنزو موريني وعدد من كبار الضباط في كلا الجانبين.