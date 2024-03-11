أجرى أطباء من فريق الهلال الأحمر عمليات جراحية نوعية داخل «مستشفى الكويت التخصصي» ومستشفى «غزة الأوروبي»، ما أدى إلى إنقاذ حياة أحد الجرحى الفلسطينيين.



وقال استشاري تخدير وعناية مركزة د.محمد شمساه، أحد الأطباء المشاركين في فريق الهلال الأحمر في تصريح لـ «كونا»، إن الفريق الطبي بمستشفى «غزة الأوروبي» تمكن من إنقاذ حياة جريح فلسطيني أصيب في إحدى غارات الاحتلال الاسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع.



وأضاف ان الفريق الطبي بمساعدة استشاري العظام د.حسين القويعان واستشاري جراحة د.محمد جمال نجح في انقاذ حياة الجريح فور وصوله مشفى «غزة الأوروبي» وهو في الرمق الأخير لحظة وصول الفريق مبكرا وقبل قدوم الاطباء المحليين.



وأوضح د.شمساه ان الفريق تعامل فورا مع المصاب بإدخاله غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية «ببتر القدم اليمنى وتصحيح كسور في اليسرى».



من جهته، قال استشاري جراحة مسالك د.فيصل الهاجري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، انه تم إجراء عملية جراحية داخل مستشفى «الكويت التخصصي» وهي الأولى في القطاع وذلك «عبر أخذ رقعة من الفم لإجراء مجري بول جديد لرجل في الخمسينات من عمره بعد ان كان لديه ضيق في مجري البول».



وأضاف ان أكثر من 50 مريضا ينتظرون منذ مدة طويلة إجراء عمليات جراحية في ظل نقص الإمكانيات الطبية في المستشفى بسبب الحرب وتداعياتها على القطاع الصحي المنهار.



وأكد الهاجري وجود نقص كبير في الكوادر والمستهلكات والمستلزمات الطبية، داعيا إلى دعم المنظومة الصحية بقطاع غزة.



وغادر وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساء اليوم الأحد بعد إجرائه 23 عملية جراحية لمرضى وجرحى فلسطينيين في مستشفى «غزة الأوروبي» ومستشفى «الكويت التخصصي».