قام وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس بتوزيع مئات الطرود الغذائية على مئات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقال مدير قطاع العمليات في الجمعية ورئيس الفريق د.مساعد العنزي لـ «كونا» إن عملية توزيع المساعدات الإنسانية جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالاهتمام بالجانب الإغاثي والإنساني والطبي.



وأضاف العنزي ان أعضاء الفريق الإغاثي بدأوا بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتشمل المستلزمات الغذائية الأساسية والدقيق، مشيرا إلى ان أعضاء الفريق موزعون على ثلاثة فرق من بينها فريق يجري عمليات جراحية في مستشفى غزة الأوروبي وفريق في مستشفى الكويت التخصصي إلى جانب فريق الإغاثة في المخيمات.



وأعرب عن أمله في أن تزيد كمية المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال وجود فريق الهلال الاحمر الكويتي وفرقه التطوعية، واصفا وضع النازحين بـ«الصعب ولا يوصف ويحتاجون إلى دعم دائم».