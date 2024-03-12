عاطف رمضان



كشفت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن المؤسسة ممثلة في إدارة خدمة المواطن أنجزت 49288 معاملة خلال فبراير الماضي منها 246 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 707 معاملات تخصيص. ‏وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته فتح 91 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة، وقدم قسم الاستقبال 193 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 126 شهادة لمن يهمه الأمر. ‏واستقبلت خدمة العملاء الهاتفية بقسم الاتصال 2219 ‏ مكالمة مباشرة من المواطنين والرد على 22244 استفسارا لخدمة الشات بوت، كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 48 المتمثلة في قطاع الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق.