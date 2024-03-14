واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعمها للوضع الإنساني في قطاع غزة، عبر طائرتي الجسر الجوي الـ 47 والـ48 اللتين اتجهتا إلى العاصمة الأردنية عمان بحمولة 85 طنا من المواد الغذائية، تمهيدا لإنزالها جويا إلى غزة بواسطة القوات المسلحة الأردنية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والقوة الجوية الكويتية. وقال نائب المدير العام للهيئة الخيرية لقطاع الاتصال المؤسسي إبراهيم البدر على هامش مشاركته في الوفد الإغاثي المتجه إلى عمان على متن الطائرة الـ 48 إن الهيئة الخيرية تحرص على استثمار كل الفرص الممكنة لتوصيل المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، مبينا أن عدد طائرات الجسر الجوي، التي أسهمت فيها الهيئة الخيرية وصلت حتى اليوم إلى 37 طائرة إغاثية. وأشار الى أن الهيئة الخيرية منذ بداية العدوان على غزة لم تدخر وسعا في تقديم الدعم الإنساني لضحايا العدوان عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر التركي والهيئة الخيرية الهاشمية.