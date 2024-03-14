تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل صباح الكرام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات، وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

هذا، وفي أجواء تفيض بالود والمحبة، استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان مساء أمس الأول، وذلك لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل صباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.