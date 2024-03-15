

القاهرة ـ خديجة حمودة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته أن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



من جانبه، ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معربا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.