عبدالكريم العبدالله



في إنجاز طبي وطني يعكس تطور الخدمات الجراحية الدقيقة في دولة الكويت، نجح فريق طبي في مستشفى «ابن سينا» بقيادة جراح المخ والأعصاب د.فيصل عبدالله البدر في إجراء عملية نادرة لمواطن كويتي في العقد الرابع، بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة أدت إلى دخوله في غيبوبة عميقة.



وأظهرت الفحوصات أن المريض مصاب بمرض «المويامويا»، وهو أحد الأمراض النادرة التي تسبب تضيقا تدريجيا في شرايين الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في تدفق الدم وحدوث جلطات دماغية متكررة.



وبإشراف د.فيصل البدر، أجريت عملية تحويل مسار شرياني مباشر للفص الأيسر من الدماغ، وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت، وأسفرت عن استعادة تدفق الدم إلى نصفي الدماغ الأيمن والأيسر بنجاح تام.



وقد تماثل المريض للشفاء تدريجيا حتى استعاد قدراته العصبية وعاد إلى ممارسة حياته الطبيعية.



وقد حظي هذا الإنجاز باهتمام الخبراء في المؤتمر الأوروبي لجراحة الأوعية الدموية الدماغية الذي انعقد في مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث عرض د.البدر تفاصيل العملية ضمن جلسة علمية ناقشت أحدث الأساليب الجراحية في هذا المجال، بهدف تبادل الخبرات مع نخبة من الجراحين العالميين.



وأشاد الاستشاري الصربي المقيم في الكويت د.دراجان سافيتش بالإنجاز قائلا إن «مثل هذه العمليات المعقدة لا تجرى إلا في مراكز طبية متقدمة حول العالم، كمركز زيوريخ السويسري الذي يعتبر مرجعا عالميا في جراحات المويامويا».



من جانبه، أوضح د.فيصل البدر أن مثل هذه الحالات كانت تعالج خارج البلاد، مضيفا «يسعدني أن نصل اليوم إلى هذا المستوى من الكفاءة داخل الكويت، وأن نقدم علاجا متقدما بنتائج تضاهي المراكز العالمية، مع الحرص على تدريب الكوادر الوطنية لمواصلة مسيرة التطوير».



كما عبر د.البدر عن تقديره لوزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه المتواصل وتوفير الإمكانيات اللازمة التي مكنت من تحقيق هذا النجاح الطبي النوعي.