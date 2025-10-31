العوضي: تدشين خدمات طب الأورام في مستشفى جابر وإنشاء فريق جراحي وتجميلي مختص بمرضى سرطان الثدي لإجراء العمليات الاستئصالية والتجميلية

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن مؤتمر الكويت لسرطان الثدي يمثل منصة علمية وإنسانية لترسيخ ثقافة صحية تضع الإنسان وصحته في مقدمة الأولويات، مضيفا أن جهود وزارة الصحة تتركز على الكشف المبكر والعلاج الشامل لهذا المرض بما يواكب أحدث التطورات الطبية العالمية.



وقال د.العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر اليوم الجمعة: إن تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2022 سجلت أكثر من 3ر2 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي بين النساء حول العالم وسط توقعات أن ترتفع الحالات بنسبة تقارب 38% بحلول عام 2050 وفقا لتقديرات مجلة «ذا لانسيت».



وأكد أن هذه الأرقام تدفع إلى تعزيز جهود الكشف المبكر الذي يرفع فرص الشفاء بشكل كبير إذ تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة خمس سنوات عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى 99% وفقا للجمعية الأميركية للسرطان.



وبين أن وزارة الصحة أطلقت البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي في المحافظات الست وأنشأت عيادة التشخيص السريع في مركز الكويت لمكافحة السرطان التي تقدم نتائج الفحوص خلال 48 ساعة إلى جانب افتتاح مختبر الجينات الأول من نوعه في المنطقة للكشف عن الطفرات الجينية وتحديد العلاجات المستهدفة.



وأضاف د.العوضي أنه تم تدشين خدمات طب الأورام في مستشفى جابر الأحمد وإنشاء فريق جراحي وتجميل مختص بمرضى سرطان الثدي يتيح إجراء العمليات الاستئصالية والتجميلية في آن معا سواء عبر الجراحة التقليدية أو باستخدام المناظير علاوة على توفير أحدث أنواع العلاج الهرموني والمناعي والمستهدف والعلاج الكيميائي المطور المدمج بالأجسام المضادة.



وأكد أن بناء منظومة صحية متقدمة يقوم على الكوادر المؤهلة والتعليم والتدريب المستمر وتوظيف المعرفة لخدمة الإنسان، مشيدا بمشاركة الخبراء والمتخصصين في المؤتمر بوصفها رافدا أساسيا لتطوير جودة الرعاية الصحية في البلاد.



من جانبه أكد رئيس المؤتمر د.أنور النوري أن انعقاد المؤتمر يأتي تأكيدا على التزام وزارة الصحة بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية المبنية على الأدلة العلمية ومواكبة أحدث التطورات في علاج سرطان الثدي.



وأوضح النوري أن سرطان الثدي يمثل نحو 13 في المئة من الوفيات الناتجة عن السرطان مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل منصة علمية متخصصة لعرض أحدث المستجدات في العلاجات المناعية والهرمونية والموجهة واستعراض أبرز الأبحاث العالمية الصادرة عن الجمعيتين الأميركية والأوروبية لطب الأورام.