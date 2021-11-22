بداح العنزي



أعلن عضو المجلس البلدي حمد المدلج عن تقديم 9 أعضاء طلبا لعقد جلسة غير عادية الأربعاء المقبل لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر حيثيات قرار «البلدي» المتعلق بطلب النيابة إعفاءها من رسوم إصدار شهادات الأوصاف الخاصة بعقارات فهد الرجعان في الجريدة الرسمية.



وأضاف المدلج: لم يتم تمكيننا من التصويت على طلبنا خلال الجلسة الماضية والتحقيق بهذا الموضوع، مشيرا إلى ان هذا الخطأ جسيم ولن نتوقف حتى يتحمل كل مخطئ مسؤوليته السياسية والقانونية.



وقال الأعضاء في طلبهم:



رغبة في مناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس البلدي رقم 159/13/2021 في الجريدة الرسمية في حينه الخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاءها من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي الصادر بحصر أموال عامة والمتهم فيها (فهد الرجعان) وأخرى، حيث لم ينشر القرار إلا في تاريخ 19/9/2021، وقد أفاد الأمين العام بكتابه رقم 3032 بتاريخ 14/9/2021 بأن القرار سقط سهوا عن النشر في الجريدة الرسمية.



وحيث إننا قد قدمنا مع أعضاء المجلس البلدي طلبا لرئيس المجلس البلدي بتشكيل لجنة تحقيق في القرار المذكور أثناء جلسة المجلس البلدي 15/11/2021 تسلمه الرئيس خلال مدة 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية،



لذلك فإنه واستنادا الى ما ورد في نص المادة 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بأنه يجوز دعوة المجلس الى جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او 5 من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، نتقدم بطلب عقد جلسة غير عادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الموضوع التالي:



مناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس البلدي رقم 15/13/2021 في الجريدة الرسمية في حينه والخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة المتعلق بحصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان وأخرى.