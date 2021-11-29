أكد عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST د.علي شمخة أن رؤية الكويت 2035 مرتبطة كثيرا بتحسين مستوى المؤسسات الأكاديمية بشكل كبير والتي لا يمكن لها أن تتحقق إلا باعتماد مؤهلات خريجي المستقبل، والذين بلا شك سيساهمون في رفع مستوى وجودة المؤسسات التعليمية، وتحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في اختبارات القياس العالمية، وأن المستوى النوعي المنشود يجب أن تكون عليه جميع مكونات العملية التعليمية الأكاديمية من طلاب، وأعضاء هيئة تدريس أكفاء، وإدارة فعالة، ومناهج متطورة، ومصادر تعليم وتعلم عالية المستوى، وأساليب تقويم حديثة، ومبان وتجهيزات، فضلا عن مؤشرات الأداء، وإنتاجية البحث العلمي.



وقال شمخة في تصريح صحافي إن أولى خطوات تطبيق رؤية 2035 أكاديميا وأقربها إلى الواقع هو تحديد معايير البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتي يتطلبها الاقتصاد الكويتي القائم على المعرفة والممارسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنويع مخرجات التعليم، وربطها بمتطلبات سوق العمل بما يتناسب مع البرامج الطموحة لرؤية الكويت 2035.