

عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ان الاستعدادات تسير على قدم وساق للعودة الكاملة لمقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرا الى هناك تواصلا وتنسيقا مستمرين مع وزارة الصحة في هذا الجانب.



وقال اليعقوب في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه في حال موافقة السلطات الطبية على العودة فان الوزارة وبجميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية تعمل في هذا الاتجاه لتحقيق ما نصبو اليه جميعا وهو عودة ابنائنا الطلبة بشكل كامل ويومي لمدارسهم، لافتا الى ان وزارة الصحة شريك اساسي معنا في اتخاذ القرار، وهناك فرق طبية تقوم بجولات تفقدية للمدارس ومؤشرات تلك الزيارات طيبة.



وأضاف: نتابع الأوضاع بكل دقة وفي جميع الاحوال ولا قدر الله اذا لم الوضع بالعودة فان لدينا اكثر من خيار بديل لاستمرار التعليم في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.



وتطرق اليعقوب الى مشاركة طلبة الكويت في اختبارات ميزة حيث سيقوم المركز الوطني لتطوير التعليم وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بتنظيم اختبار ميزة خلال شهر ديسمبر المقبل وهو اختبار إلكتروني الهدف منه تقييم مستوى مخرجات النظام التعليمي للطلبة البنين والبنات في الصفين الخامس والتاسع في مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ناهيك عن قياس مدى قوة تحصيل المتعلمين عن طريق اختبار تحصيلي لمعايير الأداء، مشيرا الى ان هذا الاختبار يعد تمهيدا للمشاركة في الاختبار الوطني المقرر عقده في شهر أبريل من العام المقبل، متمنيا التوفيق لطلبتنا في تلك الاختبارات.