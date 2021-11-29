آلاء خليفة



علمت «الأنباء» أن انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ستعقد يوم الاثنين 13 ديسمبر من الساعة 6 مساء حتى 9 مساء، وتم تحديد أمس لتوزيع التقريرين الأدبي والمالي، وفتح باب الترشيح اليوم الإثنين، وسيكون آخر موعد لتلقي الطلبات الأحد 5 ديسمبر وآخر يوم للانسحاب الأربعاء 8 منه.



وذكرت المصادر ان الترشيح سيكون شخصيا على الورقة المعدة لذلك في مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بحرم الجامعة، ويعتبر جميع أعضاء الجمعية مقيدين في الجداول الانتخابية ولن يتم قيد أي عضو جديد بعد 2 ديسمبر.



ولفتت إلى ان الجمعية العمومية ستعقد يوم الاثنين 13 ديسمبر في تمام الساعة 5 مساء بمقر الجمعية، وعلى كل ناخب أن يبرز هويته الجامعية او بطاقته المدنية ويجب ان يكون مقيدا في الجمعية، مع ضرورة التزام الجميع بالاشتراطات والاحترازات الصحية.