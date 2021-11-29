ضرورة حصول المرشح على تقرير «جيد جداً» عن السنة السابقة للترشح وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات

ثامر السليم



عملت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان أمين عام الجامعة بالإنابة د.مرضي العنزي اعتمد شروط وضوابط الترشيح للبرامج التدريبية الداخلية للجهاز الإداري من التنفيذيين والإشرافيين بالجامعة، مشيرة الى ان الهدف منها رفع كفاءة الجهاز الإداري وتدعيم خبراتهم وتهيئتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية على أفضل وجه، حيث يتوجب على الرئيس الأعلى أن يضع لكل مركز عمل بالتشاور مع المديرين التابعين له خطة إيفاد للموظفين لحضور البرامج التدريبية داخل الكويت، وذلك ضمن السياسة العامة للجامعة والميزانية المعتمدة لذلك. وقالت المصادر انه يشترط لمن يرغب في حضور البرامج التدريبية أن يكون كويتي الجنسية من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساندة، ومستمرا في عمله خلال فترة البرنامج التدريبي، ويكون البرنامج ذا علاقة بطبيعة عمل المرشح، وأن يجيد المرشح لغة البرنامج، كما يكون طلب التقدم للترشيح من خلال نظام الخدمة الذاتية معتمدا من المرشح ومسؤوله المباشر ورئيس مركز العمل، ويكون المرشح حاصلا على تقرير كفاءة بتقدير«جيد جدا» على الأقل عن السنة السابقة للترشح، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات تأديبية، ويكون الاعتذار عن البرنامج عن طريق نظام الخدمة الذاتية ويعتمد من مسؤوله المباشر ورئيس مركز العمل، وذلك قبل بدايته بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.



وأضافت المصادر: في حال عدم الالتزام بذلك تخصم تكلفة المشاركة في البرنامج من المرشح ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة على سبيل المثال: وفاة الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الرقود بالمستشفى أو العلاج بالخارج أو حالات أخرى طارئة يتم النظر فيها من قبل الأمانة العامة مع تقديم ما يثبت ذلك، وأن يلتزم المتدرب بحضور أيام وساعات التدريب المقررة وفي حال عدم الالتزام تخصم تكلفة المشاركة في البرنامج من المرشح، وذلك باحتساب المبلغ من إجمالي قيمة البرنامج ولا يحصل على شهادة الاجتياز، وتعتبر هذه الفترة انقطاعا عن العمل ما لم يكن عدم الحضور بسبب وفاة الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية ‏ أو الرقود بالمستشفى أو العلاج بالخارج أو حالات أخرى طارئة، ولا يعتد بساعات تخفيف العمل الذي يتمتع بها الموظف عند مشاركته في أي برنامج تدريبي، وأن يكون الترشيح للبرامج التدريبية داخل الكويت ولا تتضمن الميزانية حضور المؤتمرات والمنتديات وإقامة المعارض.



وعن ضوابط مشاركة الموظف في البرامج خارج ميزانية التدريب الداخلي المخصصة لإدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، ذكرت المصادر أنه يحتسب أي برنامج تدريبي يشارك فيه الموظف خلال السنة المالية ضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ويستثنى من ذلك البرامج المقدمة من مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج المطروحة، وكذلك البرامج التدريبية أو الورش المقدمة من الجهات الرسمية التي يتقدم بها مراكز العمل لترشيح موظفيها، ويشترط أن تكون متوافقة مع طبيعة العمل، وتتم موافاة إدارة التطوير الإداري بها قبل عقدها بوقت كاف، كما يشترط أن يكون الترشيح للبرامج والدورات عن طريق إدارة التطوير الإداري.



وعن معايير المفاضلة بين المرشحين في البرامج الداخلية، أوضحت المصادر: انه في حال زيادة أعداد المرشحين عن العدد المقرر للبرنامج تكون المفاضلة من قبل إدارة التطوير الإداري وفقا لمن لم يسبق له الالتحاق ببرنامج تدريبي داخلي أو خارجي أو المشاركة في حضور المؤتمرات أو المهمات والتكاليف الرسمية داخل أو خارج الكويت، والأولوية للمرشح الذي مضى فترة أطول عن آخر مشاركة له، ووفقا لأقدمية التعيين بالجامعة، وأسبقية وصول طلب الترشيح إلى إدارة التطوير الإداري.