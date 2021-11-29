أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) دعمها لمؤتمر المرأة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط (WiCSME) الذي سينظم نسخته الثانية ما بين 29 و30 نوفمبر الجاري تحت شعار «نحو مستقبل مرن ومتمكن»، انطلاقا من دورها في تعزيز البحث العلمي وتحقيق التحول الرقمي في المجتمع.



وصرح مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل بأن مشاركة المؤسسة في دعم ورعاية هذه الفعالية العلمية تأتي انطلاقا من أهدافها المتمثلة في تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية، والسعي إلى بناء القدرات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز المهارات المطلوبة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



من جهتها، قالت القيادية العالمية في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمؤسس الشريك لرابطة نساء الشرق الأوسط في الأمن السيبراني د.ريم الشمري إن المؤتمر الذي تنظمه منظمة نساء في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط (WiCSME) يركز على ضرورة مرونة وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التحديات الرائجة في هذا المجال.



وأشادت بالدعم الذي قدمته المؤسسة للمؤتمر في سبيل تمكين المرأة الكويتية من الانخراط في مجال الأمن السيبراني.