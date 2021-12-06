دانا الصباح: خريجو «الجامعة الأمريكية» اجتازوا أصعب الاختبارات وتعلموا دروساً لم يتم تدوينها في الكتب وتحلّوا بالشجاعة والمثابرة والمرونة سعياً لطلب العلم



آلاء خليفة



أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت حفل التخرج السنوي لدفعة عام 2021 يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من شهر ديسمبر، حيث تم منح درجة البكالوريوس لـ 385 خريجا ـ 124 منهم من كلية الآداب والعلوم و117 من كلية الأعمال والاقتصاد و144 من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

من بين دفعة عام 2021، حصل 8 خريجين على الامتياز مع مرتبة الشرف، و15 خريجا حصلوا على مرتبة الشرف العليا و15 تخرجوا بمرتبة الشرف.



في قلب حرم السالمية التاريخي وتحديدا في الحديقة المركزية بالجامعة الأمريكية في الكويت أقيم حفل التخرج، بحضور الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت بالإضافة إلى الديبلوماسيين وكبار الشخصيات وعائلات الخريجين.



افتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ومن ثم ألقت رئيسة الجامعة د.روضة عواد كلمة ترحيبية، قالت فيها: «نحتفل هذا المساء بخريجينا الذين اكتسبوا مكانة بارزة كجزء من مجتمع جامعي متماسك طالما اهتم بهم كطلاب، ويفتخر بهم الآن كخريجين.

إن خريجينا يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة للجامعة الأمريكية في الكويت، فمن خلالهم تستطيع تحقيق رسالتها التعليمية في المجتمع».



وقد ألقت كلمة الحفل مؤسسة الجامعة الأمريكية في الكويت ورئيسة مجلس أمنائها، الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح، حيث أشادت الشيخة دانا في كلمتها بقدرة الخريجين على الصمود خلال الجائحة قائلة: «ها نحن اليوم، نجتمع لنحتفل معا بتخريج دفعة 2021 من أبنائنا وبناتنا المميزين، الذين تغلبوا على جائحة لا مثيل لها في التاريخ الحديث.

وفي ظل أصعب الظروف وعلى الرغم من العوائق التي وضعتها الجائحة في طريقكم، تحليتم بالشجاعة والمثابرة والمرونة وواصلتم سعيكم طلبا للعلم، لما في ذلك من أهمية لمجتمعنا وللعالم الذي نعيش فيه ككل. تماما مثل هذه الجامعة، أنتم إرث يرمز إلى الصلابة والمرونة الفكرية».



وتابعت الصباح قائلة: «إذ نحتفي بكم وبإنجازاتكم، لابد أن نتذكر أولئك الذين ألهموا نجاحنا.. فعلى المستوى الشخصي، أنتهز هذه الفرصة اليوم للترحم على جدي المغفور به بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووالدي الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، الذين ألهموا حبي للتعليم.

أتذكرهم اليوم وهم يشاركونني رؤيتهم بأن مستقبل الكويت يكمن في أيدي جيل مثقف متعلم وقادر على الابتكار والتغيير، مستقبل يساهم الجميع في بنائه، ولا يتخلف فيه أحد عن الركب».



واختتمت الصباح كلمتها بدعوة الخريجين إلى المضي قدما في السعي وراء أحلامهم، ومواصلة مسيرة نيل العلم بثقة.



وعقب الكلمة الرئيسية، عرفت نائبة الرئيس لشؤون الطلاب د.حنان مظفر، بالطالبة المتفوقة حبيبة أنور التي حصلت على بكالوريوس الآداب في الاتصال والإعلام بتقدير قدره 3.99 GPA.

وبالإضافة إلى دراستها الجامعية، عملت حبيبة في الجامعة الأمريكية ـ من خلال برنامج توظيف الطلاب ـ كمستشارة لمهارات الكتابة في مركز الكتابة بالجامعة، كما تلقت تدريبا مهنيا في مكتب العلاقات العامة والتسويق بالجامعة.

وخلال كلمتها لزملائها الطلاب، أكدت حبيبة أن الدعم الجماعي الذي تلقته من الجامعة مكنها من تحقيق هذا الإنجاز الرائع، حيث قالت: «إن معدلي التراكمي لا يعكس بالضرورة جهودي الفردية، بل هو بالأحرى جهد مشترك ساهم فيه العديد من الأشخاص الذين ساعدوني في الوصول إلى هذه المنصة.. ولا أنسى الأهالي والأشقاء الذين دعمونا، وأقسام الجامعة التي كانت تتلقى استفساراتنا وتستجيب في وقت قياسي بكل دعم وتعاون، والموظفين الذين عملوا بجد للتأكد من أن هذا الحرم الجامعي دائما نظيف ومرتب ومنظم». كما خاطبت حبيبة زملاءها الخريجين بكلمات تحفيزية قائلة: «تذكر دائما أن الجهد لا يضيع أبدا».



ثم انتقل الحفل إلى الجزء الأكثر انتظارا من الحاضرين ـ وهو توزيع شهادات الخريجين، حيث قامت الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح ورئيسة الجامعة د. روضة عواد وعمداء الكليات بتسليم الخريجين شهادتهم.



وجريا على الأعراف الأكاديمية، طلبت رئيسة الجامعة من الخريجين تحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين إلى اليسار إعلانا بتخرجهم رسميا من الجامعة الأمريكية في الكويت. ومع اقتراب الحفل من نهايته، احتفل الخريجون بالتقاط الصور التذكارية مع العائلات والأصدقاء.