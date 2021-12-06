عبدالعزيز الفضلي



مازالت الصورة غير واضحة لدى وزارة التربية بشأن ما تبقى من موظفيها الوافدين العالقين في الخارج، حيث خاطب القطاع الإداري المناطق التعليمية لتبيان الوضع الوظيفي لهؤلاء المعلمين خلال أسبوع.



وقال القطاع الإداري للمناطق التعليمية، عبر كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه «من واقع بیانات نظام تسجيل موظفي الوزارة العالقين في الخارج (غير الكويتيين)، تبين وجود طلبات لعدد من المسجلين في النظام لدخول البلاد إقامتهم سارية، ولم يرد أي بيان بخصوص دخولهم البلاد حتى تاريخه».

وأرفق القطاع بالكتاب كشفا بعدد من الموظفين التابعين للإدارات من المعنيين بالأمر حتى يتم الاطلاع وبيان الوضع الوظيفي لهم، واتخاذ اللازم وفقا للنظم المتبعة، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال وموافاة القطاع بالمطلوب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام الكتاب.