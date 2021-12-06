أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية محمد العنزي، عن حصول الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي من الجمعية الأميركية للتعليم الطبي المستمر AACME.



وأضاف العنزي في بيان صحافي أن حصول أكاديمية العلوم الحياتية على هذا الاعتماد من منظمة معتمدة يعني أنها اجتازت سلسلة من المعايير الصارمة والمعترف بها دوليا لتوفير تعليم طبي مستمر عالي الجودة للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، معتبرا أن هذا الاعتماد بمنزلة خطوة مهمة في نجاح الأكاديمية ونموها المستمر، إذ كان لدينا الالتزام بتقديم أعلى مستويات الجودة في برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني على مدى الأعوام الستة الماضية.



وأشار إلى أن الأكاديمية تسخر كل إمكاناتها للاستمرار في التحسن وتقديم مستوى طبي يواكب التطورات الحديثة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعني أننا استوفينا معاييرها الدولية في تقديم مستويات عالية من الجودة المنشودة.



من جهته، قال البروفيسور تيد أرمسترونغ، رئيس لجنة التقييم: «لقد تعاونت الأكاديمية في تنسيق عملية الاعتماد مع لجنة مراجعة الاعتماد، وأظهرت الامتثال الكامل لمعايير وسياسات الجمعية الأميركية للتعليم الطبي المستمر».