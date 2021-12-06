أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان عدد الدارسين على نفقة الكويت من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 33.700 طالب وطالبة في العام الدراسي 2020/2021 منهم 20.373 في مدارس التعليم الحكومي و13.327 في مدارس التعليم الخاص ويتم دفع نفقاتهم عن طريق الصندوق الخيري.



وقال «الجهاز» في بيان صحافي ان المعلومات التي تم تداولها في إحدى الندوات وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت غير دقيقة تم الترويج لها لمزاعم جانبها الصواب وتخالف الحقيقة.



وأضاف انها كذلك تبخس جهود الدولة في ضمان التعليم وتجحد ما تم تقديمه من مساهمات من أجل تعميم التعليم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، الامر الذي من شأنه «الاساءة الى صورة الكويت في الخارج وتشويهها للدور الانساني العظيم الذي تميزت به الكويت حكومة وشعبا».



وأوضح «الجهاز» ان الصندوق الخيري أنشئ بقرار مجلس الوزراء 655 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2003 القاضي بإنشاء صندوقين خيريين أحدهما للتعليم والآخر للصحة، وحددت موارد الصندوقين مما يخصص سنويا من ريع الاوقاف وبيت الزكاة اضافة الى ما يتم تلقيه من هبات وتبرعات من المؤسسات والافراد.



وأشار الى الاعانة السنوية للدولة التي بلغت 3 ملايين دينار سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 236 الصادر في 6 مارس 2005 وارتفعت إلى 4 ملايين دينار سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 1281 الصادر في 28 نوفمبر 2005 وتمت زيادتها إلى 6 ملايين دينار سنويا منذ 2010 بقرار مجلس الوزراء رقم 1481 بتاريخ 18 أكتوبر 2010.



ودعا الجهاز الجميع الى تحري الدقة وتتبع الحقيقة في كل ما ينشر من أخبار ويبث من تصريحات لاسيما في القضايا التي تمس سمعة الكويت وتسيء الى صورتها المشرقة.