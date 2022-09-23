فتح باب استقبال طلبات الطلبة الجدد في المدارس من 25 الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل



بشرى شعبان



أعلنت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة العنود الوزان ان أعداد الطلبة ذوي الاعاقة المسجلين والذين تم قبولهم للابتعاث للخارج للعام الدراسي 2022- 2023 بلغ 29 طالبا.



وقالت الوزان في تصريح لـ «الأنباء» إن عدد المقاعد المتاحة لذوي الإعاقة لاستكمال الدراسة بالخارج 50 مقعدا والعدد الذي استوفى الشروط 29 فقط، مشيرة الى أن تقديم الطلبات يكون في «التعليم العالي» بعد نهاية العام الدراسي ولمن أنهوا الصف الـ 12 بنجاح.



وأضافت: بالنسبة لاستكمال الدراسة في جامعة الكويت او الجامعات الخاصة فلا يوجد عدد محدد بل كل من يحصل في امتحانات الثانوية العامة على النسبة المحددة لقبول الأشخاص من ذوي الاعاقة يلتحق بالجامعة التي يختارها، لافتة الى ان الهيئة فتحت باب استقبال طلبات الطلبة الجدد للعام الدراسي



2022-2023 بدءا من 25 الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة.



وبينت ان المستندات المطلوبة للتسجيل بالمدارس هي: صورة شهادة إثبات الإعاقة، صورة شخصية حديثة للطالب، صورة من التقارير الطبية حسب نوع الإعاقة، صورة البطاقة المدنية للطالب والأب والأم، صورة شهادة الميلاد، صورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء، تعبئة الاستمارات الخاصة بفتح الملف التعليمي أو التأهيلي لدى الهيئة، صورة من الحضانة أو الوصاية للأم أو الوكيل مع البطاقة المدنية، صورة من جنسية أم الطالب غير الكويتي من أم كويتية، كتاب لا مانع من مركز تقويم الطفل لمن يرغب في التسجيل في البرامج المسائية، الشهادات الدراسية أو التقارير الدراسية للطلبة المقيدين في إحدى الجهات التعليمية سواء التعليم العام أو الخاص، كتاب التحويل الصادر عن لجنة الحالات الخاصة التابعة للتعليم العام - مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية.