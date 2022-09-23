أعلنت جامعة الكويت عن تعميم استخدام الهوية المطورة في جميع الكليات ومراكز العمل حرصا على تطوير هويتها المعبرة عن رؤيتها ورسالتها.



وقالت الجامعة في بيان صحافي: إن الأمانة العامة للجامعة نوهت في تعميمها رقم (57) الصادر بتاريخ 25 مايو الماضي باستخدام الهوية المطورة في جميع كليات ومراكز العمل وتحديث استخدامها على جميع الوسائل الرقمية والورقية والمواقع الإعلامية بالجامعة.



وأشارت إلى أنه تم وقف استخدام وطباعة الشعار القديم وذلك استنادا إلى قرار مجلس الجامعة باجتماعه رقم (1/2022) بتاريخ 17 يناير الماضي بالموافقة على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن الهوية المطورة لجامعة الكويت.



وأوضحت أنه تم إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن الدليل الإرشادي للهوية المطورة لجامعة الكويت مشتملة على شعار الجامعة المطور الذي تم اعتماده بجميع استخداماته وآلية تنفيذه ومراحل تطويره.



وذكرت أنه تم استخدام شعار الجامعة للكليات ومراكز العمل والخطوط والألوان المعتمدة للهوية المطورة وذلك تحت اسم (هويتنا) باللغة العربية بالموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الكويت.



ولفتت إلى أنه تم أيضا إنشاء صفحة داخلية خاصة بمنتسبي الجامعة على منصة (SharePoint) وربطها بموقع الهوية لتحميل الملفات الخاصة كنماذج المراسلات والخطوط والقوالب الخاصة ببعض العروض التقديمية.