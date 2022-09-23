عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية فراس كرتش أن القطاع الإداري بالوزارة سعى الى الاستعداد للعام الدراسي بتوفير الخدمات الأساسية للمدارس، وتتمثل في النظافة والحراسة والمراسلة، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بالانتهاء من إجراءات توقيع 5 عقود للنظافة و5 للحراس بالمناطق التعليمية كافة، منها من بدأ بمباشرة الخدمة ومنها من سيدخل الخدمة في الأول من أكتوبر، وكذلك مطلع شهر يناير المقبل.



وأضاف كرتش: تم تعزيز بعض المناطق التعليمية بأكثر من 940 مساعد منفذ خدمة، والانتهاء من إجراءات المقابلة والتعيين لهم من قبل جهة الاختصاص في القطاع الإداري المتمثلة في إدارة الخدمات العامة وإدارة الموارد البشرية، مثمنا جهود العاملين في جميع قطاعات الوازرة كافة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في العام الدراسي الجديد.