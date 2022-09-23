كشف القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت أ.د.سامي الدريعي عن جاهزية اللجنة العليا للانتخابات في عمادة شؤون الطلبة لتنظيم وإدارة الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2023-2022، مؤكدا أن العمادة تحرص على عمل كل الترتيبات اللازمة استعدادا للانتخابات الطلابية في كليات الجامعة من خلال وضع الخطط والعمل عليها قبل بداية الانتخابات.



وأوضح الدريعي أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء برئاسته، وإشراف القائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية د.عادل المانع، وعضوية كل من فالح سند المسعود رئيسا للجنة الميدانية، ويوسف الخميس رئيسا للجنة الأمن والسلامة، وخالدة عجيل رئيسا للجنة الإدارية، وأمل الكندري رئيسا للجنة الإعلامية، وخالد الشمري رئيسا للجنة القانونية، وأبرار الشراح رئيسا للجنة المالية.



وبين أن اللجنة العليا تختص بالإشراف ومتابعة حسن سير انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2023/2022، ولها كل الصلاحيات في اتخاذ القرارات والإجراءات ذات الصلة وفق اللوائح الجامعية والقواعد المقررة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجان بدأت فعليا بعملها، وطلبة جامعة الكويت والقوائم الطلابية على قدر كبير من المسؤولية.