تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي، نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي قسم الإرشاد، بالتعاون مع مركز التعليم الإلكتروني اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023.



بداية، رحب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي بالطلبة المستجدين في العام الجامعي 2022/2023 في جامعة الكويت، متمنيا لهم حياة جامعية حافلة بالجد والاجتهاد والنجاح والتفوق، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين الجامعية والتي تصب في مصلحة الطالب.



وأشار د.الدريعي إلى إن مثل هذه اللقاءات الإرشادية تأتي حرصا من جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة على التواصل مع الطلبة المستجدين لتعريفهم بالجامعة وما يحويه صرحها الأكاديمي من خدمات وإدارات، وإرشادهم إلى اللوائح والقوانين اللازمة لمسيرتهم الدراسية.



من جهة أخرى، دعت مراقب إدارة الإرشاد الأكاديمي مشاعل الفيلكاوي الطلبة إلى الاهتمام بالنهوض بالمستوى الأكاديمي للطالب للحصول على مميزات الطالب المتفوق التي توفرها الجامعة، إضافة إلى المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تقدمها إدارات عمادة شؤون الطلبة، فهي تضيف للطالب الكثير ومنها قد ينطلق للمسابقات العالمية.



وفي الختام، شكرت الفيلكاوي كل الجهات المشاركة في اللقاء الإرشادي على تعاونها المميز مع عمادة شؤون الطلبة لخدمة طلبة الجامعة، والشكر موصول للراعي الإستراتيجي بنك الكويت الوطني على دعمهم لفئة الشباب.



وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم معرض تعريفي شارك به ممثلون من كليات جامعة الكويت والإدارات المختلفة، إضافة إلى توفير خدمة إصدار الهوية الجامعية للطلبة.