أشاد طلبة كويتيون بتجاربهم في إسبانيا والأجواء الإيجابية والترحيب الذي لاقوه خلال مسيرتهم الأكاديمية والتدريبية، مؤكدين أن إسبانيا بلد صديق يقدم خيارات واسعة للنمو والتطور في مختلف المجالات.



جاء ذلك على هامش حضورهم احتفالية الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة إطلاق الخط المباشر الدائم لمدينة (مدريد) في مقر سفارتنا بالعاصمة الاسبانية بدعوة من السفير الكويتي خليفة الخرافي.



وقالت الطالبة نيرة رمضان التي تدرس الطيران المدني في أكاديمية بمحافظة (ملقا) الأندلسية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انها اختارت إسبانيا بفضل مناخها المناسب، حيث «ان العوامل الجوية هي أحد أفضلها في أوروبا لتعلم الطيران وإتقانه، وذلك إلى جانب كون الشعب الاسباني ودودا ومساعدا فيه من أطباع العرب».



وأكدت ان الرحلات الجوية المباشرة ستسهل كثيرا على الطلاب والمقيمين والسياح، حيث تعد إسبانيا واحدة من أهم الوجهات السياحية التي تلقى إقبالا كبيرا من الجانب الكويتي لافتة في هذا الصدد الى ان الشراكة الاستراتيجية مع شركة (اير أوروبا) خطوة مهمة جدا.



من جانبه، قال عبدالله المطيري في تصريح مماثل لـ«كونا» وهو ضابط مبتعث من الحرس الوطني انه وفد إلى إسبانيا للحصول على بكالوريوس الترجمة من اللغة الاسبانية في جامعة (غرناطة) الأندلسية، لافتا الى ان «الأجواء في إسبانيا بشكل عام والأندلس بشكل خاص قريبة في ملامحها من عالمنا العربي وتشجع على مجيء المزيد من الطلبة الكويتيين في مختلف المجالات».



واعتبر ان التسهيلات التي يقدمها تدشين الخط المباشر الدائم بين الكويت و(مدريد) والشراكة (اير أوروبا) ستسهل عملية التنقل بين مختلف المدن الاسبانية.



من جانبها، قالت المهندسة الكيميائية الكويتية المتدربة في صندوق التنمية الكويتي فوزية العوضي لـ«كونا» انها ابتعثت مع عدة زملاء ضمن إطار برنامج تدريبي للمهندسين الحديثي التخرج للتدرب في شركات عالمية.



وأشادت العوضي بالترحيب الذي لاقته في إسبانيا والأجواء الإيجابية، معتبرة ان التدرب المهني فرصة كبيرة ومتميزة تضفي الكثير من الخبرات والمعارف، وتساهم في صقل القدرات والمهارات في الوقت الذي شجعت المزيد من الخريجين والدارسين على التوافد إلى إسبانيا للتعرف على تجاربها المتميزة.



كما اعرب الطلاب الكويتيون عن شكرهم لسفارة الكويت في مدريد لما قدمته لهم من تسهيلات ليتمكنوا من خوض تجارب أكاديمية ومهنية جديدة في إسبانيا.