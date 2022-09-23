عبدالعزيز الفضلي



حصلت جمعية المعلمين الكويتية على جائزة الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية فئة المؤسسات، وذلك للجهود المقدرة في دعم مبادرات وممارسات المسؤولية المجتمعية.



جاء ذلك ضمن فعاليات الكونغرس الدولي 3 للمسؤولية المجتمعية المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تقليد الجمعية بالعضوية المهنية للكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية - فئة المؤسسات كأول منظمة دولية غير هادفة للربح ومعنية بقضية التشريعات والقوانين والمرجعيات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية، وأيضا تم منح رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي جائزة الالتزام المجتمعي.