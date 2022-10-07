هنأ سفير المكسيك لدى البلاد السفير ميغيل أنخيل إيسيدرو صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه سدة الحكم، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي سموه ولاية العهد.



وأعرب السفير المكسيكي عن تمنياته لسموهما بدوام النجاح في مساعيهما الرشيدة. مشيرا إلى ان الحكومة المكسيكية ملتزمة بالعمل عن كثب مع حكومة الكويت بما يعود بالمصلحة المشتركة على البلدين والشعبين. وأضاف السفير إيسيدرو قائلا: «على مدى 46 عاما مضت، دأبت كل من الكويت والمكسيك على بناء دعائم قوية من التفاهم ترتكز على أوجه التشابه العديدة بين الثقافتين. فالمكسيك دولة تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الثقافة. وهذا ما أدى إلى تيسير العمل الترويجي الذي ظلت السفارة تؤديه على مدى السنوات الماضية في الكويت. وقال انه من خلال مختلف الأنشطة، مثل إقامة المعارض والحفلات الموسيقيـة والمعـــارض الغذائية، أصبح من المتاح للمكسيك أن تعرض أفضل ما لديها، الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع درجة الاهتمام لدى السائحين الكويتيين». كما تقدم السفير بأطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، متمنيا لهما المزيد من النجاح في مساعيهما الجليلة.