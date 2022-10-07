أكدت شركة «منصتي»، المتخصصة في الحلول الرقميـــة التسويقيــة المتكاملة أهمية مواكبـة التطورات فــي جميع المجالات، معلنة تدشين العمليـــات التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري ضمن خطتها للتوسع الاقليمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 3 سنوات على التأسيس.



وقال المؤسس الشريك والرئيــــــس التنفــيـــذي لـ «منصتي» عبدالله ابوزيد: نجحت شركة منصتي منذ تأسيسها بالكويت نهاية عام 2019 في خلق وبناء ثقافة متطورة ومرنة لعالم التجارية الالكترونية وكل المفاهيم المرتبطة به، وتميزت «منصتي» بمستوى وجودة خدماتها التي فاستقطبت عددا كبيرا من العملاء داخل السوق الكويتي الذي شكل نقطة الارتكاز للتوسع بأعمال الشركة، وخلال أقل من عام بعد التأسيس في أسواق خليجية أخرى كالإمارات وقطر لتختتم الشركة عامها الثالث بانضمام 3 آلاف عميل الى تطبيقها وسوقها المعروف وتحقيق مبيعات تفوق المائة مليون دولار بمجالات متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الغذائية والمطاعم والالبسة والحقائب وبعض السلع والبضائع المتخصصة التي يتم اضافتها باستمرار. وأوضح أبوزيد أن الخدمات التي تقدمها «منصتي» لعملائها تعزز الاستمرارية في جني الأرباح والقدرة على المنافسة والاستدامة في انسيابية الأعمال وهو ما ينعكس ايجابا على النمو المتوازن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التقنيات الرقمية لتسويق منتجاتها، مشيرا الى أبرز الخدمات التي تقدمها والمتنوعة بين تطوير السحابة وانشاء المواقـــــع الالكترونيـــة وتطبيقـــات الهواتـــف الذكية وحملات التسويق والمبيعات عبر منصات التواصل.



وأشار أبوزيد الى أن دخول «منصتي» السوق السعودي ضمن خطة توسع العمليات التشغيلية إقليميا سيشكل نقلة نوعية في مكانة الشركة، لافتا الى عوامل الجذب التي تميزه عن غيره من الأسواق في المنطقة بحسب الاحصائيات والدراسات التي تؤكد تحقيق التجارة الإلكترونية في السعودية أرقاما مذهلة مؤخرا.