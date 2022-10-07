تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بخالص التهاني والتبريكات، قائلا: يشرفني وبمناسبة حلول الذكرى السعيدة الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مهام ولاية العهد، أن أرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات، مقرونة بأصدق معاني الولاء والانتماء والوفاء، والأمنيات القلبية بالصحة والعافية وطول العمر.



وأضاف الخالد: نستحضر بكل الفخر والاعتزاز الجهود الجبارة المشهودة والعطاء اللامحدود لسموه على مدى العامين الماضيين، سائلا المولي سبحانه لسموه التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالته السامية كخير عضد وسند، لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء في كويتنا الغالية على الصعد كافة. مبتهلين اليه سبحانه ان يحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والازدهار والرخاء لأهله وأن يديم عليه المولى جل وعلا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.