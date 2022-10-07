أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية في محطة ضخ الشويخ اليوم الجمعة من الساعة 7 مساء ولمدة 12 ساعة، مما يترتب عليه ضعف المياه العذبة عن المناطق التالية: الشويخ السكنية ـ الشامية ـ كيفان ـ مدينة الكويت ـ النزهة ـ الشعب ـ القادسية ـ الدسمة ـ ضاحية عبدالله السالم ـ الدعية ـ المنصورية ـ الدعية الساحلي ـ الشعب الساحلي ـ بنيد القار. وشكرت الوزارة العملاء على تعاونهم أثناء فترة الأعمال، ونبهت الى انه في حال حدوث انقطاع للمياه يرجى الاتصال بمركز الاتصال الموحد: 152.