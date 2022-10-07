محمد راتب



شهد سوق السمك عصر أمس توافرا للأسماك المحلية وخصوصا الروبيان الكويتي بكميات كبيرة، حيث يتراوح سعر السلة بين 60 و70 دينارا للكبير، والشحامية من 12 إلى 17 دينارا، وعلى البسطات 3 كلغ مقابل 10 دنانير، و3.5 دنانير للكيلو الواحد، مع ارتفاع في أسعار المستورد وخصوصا التركي فالسيباس الكيلو منه يباع بـ 4.5 دنانير والوسط 4 دنانير، ونصف كيلو 3.5 دنانير.



أما السلمون النرويجي فقد انخفض إلى 4 دنانير، مع توافر الزبيدي والشعوم الباكستاني، وقلة الإيراني، إلى جانب تواجد أسماك خاصة بالجالية الآسيوية التي تعتبر الأكثر حضورا وتواجدا للشراء من سوق السمك.



«الأنباء» جالت في سوق السمك ورصدت تململا من المواطنين الذين لم يحصلوا هذا الموسم على ما يريدون من أسماك الميد أسوة بالأعوام الماضية بسبب قلته وارتفاع أسعاره، مع مطالبات للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح بالصيد في الجون، قبل هجرة الميد وإلقاء بيضه خلال هذا الشهر.



وخلال الجولة، قال البائع علاء خواجه لـ «الأنباء» إن الإقبال على سوق السمك ضعيف جدا، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما هو مستمر منذ 3 أشهر، مشيرا إلى أن أسعار الروبيان الكويتي مناسبة مقارنة بحجمها.



وخاطب المواطنين وعشاق السمك بالابتعاد عن الشراء على الأونلاين وعلى السوشيال ميديا والعودة للسوق والشراء المباشر الأمر الذي رفع الأسعار إلى ضعفين وقلل الإقبال.



وحول السبب وراء الارتفاع في أسعار الميد قال خواجة ان السبب هو عدم السماح بصيده في جون الكويت الذي يتوافر فيه الميد بشكل كبير، وهناك تشديد من الثروة السمكية بخصوص الصيد في تلك المنطقة، في حين تنخفض كميات الميد في المنطقة المخصصة للصيد.



وبين أن الميد متوافر في البحر، ولكن الصيادين لا يستطيعون الوصول إليه، وهناك طلب كبير عليه حيث يقوم بتشغيل 90% من المطاعم ما تسبب في رفع سعره، إضافة إلى مخاوف الصيادين من الاقتراب من المنطقة المحظورة، مؤكدا أنه في حال السماح ولو بالصيد لساعة واحدة يوميا فإن أسعار سلة الميد ستنخفض إلى 10 أو 7 دنانير فقط.



وحول أسباب ارتفاع أسعار البسطات أشار إلى أن الصيادين متواجدون من شهر أبريل وتم تجهيز الشبك من شهر مايو للصيد لأن السماح يبدأ شهر يونيو، مشيرا إلى أن الثروة السمكية كانت سمحت في السابق بالصيد لكنها حاليا تمنع وتحظر ذلك حاليا.

أسعار السمك الخميس





٭ النويبي الكويتي 3.5 دنانير.



٭ الشعم الكويتي 5 دنانير.



٭ الشعوم الكويتي 2.5 دينار.



٭ البالول الكويتي 8.5 دنانير.



٭ الهامور الكويتي 5.5 دنانير.



٭ النقرور الكويتي بين 5 و6 دنانير.



٭ الزبيدي 14 دينارا الحبة نصف كيلو.



٭ والباكستاني بين 3.5 و4 دنانير



والإيراني 7 دنانير.



الوسط 5 دنانير.



٭ الميد الكويتي 3.5 دنانير والسلة 65 دينارا.



٭ القبقب الكويتي 1 دينار والسلة 10 دنانير.



أما الحبة 700 أو 800 غرام فبسعر 17 دينارا.