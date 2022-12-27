قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر إن المحافظة بدأت بالتعاون مع فريق من معهد الكويت للأبحاث العلمية بمعالجة مياه الصرف الصحي بهدف الحصول على مياه صالحة للري والزراعة.



وأكد أن المحافظة تحرص على مد جسور التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من خبراتها لتلبية احتياجات المواطنين في المحافظة.



وثمن محافظ حولي المبادرة الجميلة من معهد الكويت للأبحاث العلمية وكوادره الوطنية، والتي تدل على الروح الوطنية والمشاركة الفعالة بأفكارهم وبحوثهم التي ستعود بالنفع على وطننا العزيز.



وقام كل من مدير برنامج تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف د.عادل الحداد والباحث العلمي المشارك د. سارة الحداد والباحث العلمي د.محمد المنتصر بالإشراف على تنفيذ الخدمة الاستشارية لتنفيذ مشروع معالجة المياه للاستفادة منها في حديقة المحافظة.