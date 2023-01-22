المتهم حدث والمجني عليها تعمل خادمة لدى أسرته في "العيون"

سعود عبد العزيز

قالت وزارة الداخلية انه خلال أقل من 24 ساعة... تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل الى المتهم وضبطه، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

الى ذلك ،قال مصدر امني ان الجاني حدث كويتي وان المجني عليها خادمة آسيوية تعمل لدى اسرته في العيون، مشيرا الى ان الجاني اقدم على ارتكاب الجريمة لاخفاء جريمة ارتكبها بحق المجني عليها حيث خشي من افتضاح امره واستدرج الوافدة واقدم على قتلها ومن ثم شرع في اخفاء معالم الجريمة وهوية المجني عليها بان سكب عليها مادة حارقة واضرم النار في بر السالمي .

وذكر المصدر ان رجال الادلة حددوا هوية المجني عليها ومن ثم توصلوا الى المتهم الذي اعترف بالجريمة .