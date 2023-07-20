مريم بندق



تتضمن خطة ديوان الخدمة المدنية للتسجيل في التوظيف الحكومي فتح فترتين جديدتين لتسجيل الراغبين في العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. الأولى ستكون بتاريخ 1 سبتمبر وتستمر حتى 15 منه، وستنطلق الفترة الثانية في 1 ديسمبر حتى 15 منه. إلى ذلك، أعلن ديوان الخدمة المدنية أن إجمالي المرشحين للتوظيف في 12 الجاري بلغ 3631 مواطنا ومواطنة من حملة الشهادة الجامعية فأعلى، والدبلوم، والثانوية بدورة سنتين فأكثر، والثانوية فما دون، والمتوسطة بدورة سنتين فأكثر، والمتوسطة فما دون. وأوضح أن اعداد المرشحين من حملة المؤهلات التربوية بلغت 2239، وأعداد المرشحين من حملة المؤهلات التخصصية لجهات حكومية محددة بلغت 253 مواطنا.