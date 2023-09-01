وقّع مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد هادي العنزي أمس اتفاقية تعاون بين الجهتين لاستكمال الربط الإلكتروني.



وقال الفاضل في بيان صحافي إن الاتفاقية جاءت في نطاق تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستمكن بنودها استخراج شهادات الراتب للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة الشخصية.



وذكر الفاضل أن البنك ماض نحو تطبيق المزيد من الخطوات التي تسهم في زيادة حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وصولا إلى التحول الرقمي الكامل.