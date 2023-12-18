استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أمس مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بإقليم الخليج لويجي دي مايو والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم لويجي دي مايو التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



هذا، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



