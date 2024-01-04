يثير تصاعد الأعمال العدائية شمال غربي سورية مخاوف المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في المهام الإنسانية عبر الحدود، حسبما قال موظفون أمميون عاملون في الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الصحية المحلية أفادت بأن القصف في إدلب وحلب أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، منهم مراهق ومسن يبلغ من العمر 100 عام.

كما أصيب 9 أطفال، منهم رضيع بعمر شهرين، من بين نحو 30 شخصا أبلغ عن إصابتهم. كما أشار المكتب إلى تضرر مدرستين على الأقل شمال غربي حلب.



وأضاف ان المنظمة العالمية أجرت أكثر من 300 مهمة إنسانية عبر الحدود عام 2023 لإعادة إمداد عمليات المساعدات في سورية.