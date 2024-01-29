

أسامة أبوالسعود



تعتزم إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ـ رجال 29 الجاري ولمدة 3 ايام، وتنظيم حفل تكريم موظفي وزارة الداخلية بالمؤسسات الإصلاحية في سجن النساء خلال الفترة المذكورة وذلك حرصا من الإدارة على القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية والتربوية والسلوكية والنفسية والاجتماعية والتكنولوجية لإعادة تأهيل وتهيئة نزلاء السجون ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل والإرشاد والمتعافين من الإدمان لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وإعادة اندماجهم بالمجتمع والعيش الكريم.