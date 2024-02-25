أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم أن أفراح الكويت الشقيقة هي أفراح ومناسبات مجيدة لمملكة البحرين، معربا عن صادق التهاني وخالص التبريكات إلى الكويت بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال63 ويوم التحرير ال33.



واشاد المسلم في بيان صحافي بما تشهده دولة الكويت من تقدم وتطور في جميع القطاعات التنموية والرؤية العصرية والجهود الوطنية، متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار.



وأكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات اخوية تاريخية وطيدة واهتمام متواصل ودعم مستمر لتطوير كل أوجه التعاون في ظل الاهتمام الملكي السامي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأشار إلى ان العلاقات التاريخية العريقة البحرينية الكويتية، وما يجمعهما والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة ووشائج القربى والمصير المشترك، تشكل قاعدة راسخة ومرتكزا أساسيا في تحقيق النماء والازدهار واستدامة المشاريع الثنائية التي تعود بالخير والنفع على مصالحهما المشتركة والتكامل والتنسيق المستمر.