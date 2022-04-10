«الأنباء» خاص



تنسق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة لرصد بيانات الأشخاص غير المؤهلين للحصول على رخص «القيادة» و«السلاح» لدراسة وقف إصدارها لهم وسحبها ممن أصدرت لهم. وكشف مصدر مطلع في تصريح لـ «الأنباء»، عن أن اجتماعات ستعقد بين الجهتين لعمل ربط «آلي» بين وزارتي «الداخلية» و«الصحة» ممثلة بمركز الكويت للصحة النفسية ومركز الإدمان لرصد بيانات المراجعين غير المؤهلين للحصول على رخص القيادة والسلاح. وبين المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى حفظ الأمن في البلاد بعدم منح رخص السلاح للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية خطيرة وشديدة والأشخاص المدمنين، فضلا عن سلامة الأرواح في الطرق وتقليل عدد الحوادث عبر عدم منحهم رخص القيادة. وأشار المصدر الى أن هذا الموضوع لايزال قيد الدراسة والاجتماعات بين الجهتين الى أن يتم التوصل الى آلية وضوابط واضحة بهذا الشأن وعمل الربط الآلي بين الجهتين.