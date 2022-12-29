آلاء خليفة



دعا أمين سر الجمعية الكويتية للدراسات العليا بدر المطيري وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني إلى الاستفادة من قرار مجلس ديوان الخدمة بتحديد مبلغ 15 ألف دينار للاستشارات لكل وزارة لتأدية خدمات استشارية ومهنية أخرى.



وقال المطيري في تصريح صحافي إن الكويت زاخرة بالكوادر الوطنية أصحاب الشهادات العلمية المعتمدة من حملة الماجستير والدكتوراه الذين لديهم الخبرة الكافية للاستفادة منهم في قطاعات الوزارة بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة، مؤكدة ضرورة أن تكون «الاستعانة بالخدمات» للأشخاص الذين لديهم رؤية وخطة واضحتين لتطوير العمل والارتقاء بالمؤسسة، وليست تنفيعا لأشخاص معينين على حساب المال العام، والمؤسسات التعليمية التي أصبحت في حالة يرثى لها، وتحتاج منا الى تضافر كل الجهود للنهوض بها.



ودعا إلى الكشف عن الكليات والتخصصات المطروحة في جامعة عبدالله السالم واحتياجاتها من أساتذة أكاديميين ومساعدين وباحثين للتعيين، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن أصحاب التخصصات وأصحاب الشهادات العليا «الماجستير والدكتوراه» الراغبين في العمل بالجامعة من الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.



وشدد على ضرورة تسكين المناصب القيادية في كل الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، وبالأخص جامعة الكويت و«التطبيقي».