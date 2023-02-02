

القاهرة - محمد صلاح



بعد غياب عن الوسط الفني المصري عادت الفنانة العراقية كلوديا حنا من جديد، ومشغولة حاليا بتصوير مسلسل «هابي هالوين» مع حنان مطاوع الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تحدث بعد حفلة «الهالوين» وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية، وسيعرض العمل على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.



وتجسد كلوديا في المسلسل شخصية فتاة ثرية اسمها «هندة» الصديقة المقربة لحنان مطاع، والعمل مكون من 6 حلقات، ويشارك فيه: محمد كيلاني وفرح يوسف وسامية الطرابلسي ومحمود عبدالمغني، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج أحمد عبده.



وكانت آخر أعمال كلوديا المسلسل العراقي «قط أحمر 2» مع أحمد وحيد، والمعروف أن الفنانة فازت بلقب «ملكة جمال العرب».