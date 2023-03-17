عبدالعزيز الفضلي



أقامت ثانوية شريفة العوضي للبنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية حفلا لجائزة المرحومة شريفة العوضي السابع عشر، للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، على مسرح ثانوية شريفة العوضي للطلبة الخمسين الأوائل على مستوى منطقة العاصمة التعليمية، بحضور مراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي، والداعم الرسمي للحفل عبدالرحمن الفارسي.



وألقى مراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي كلمة شكر وجهها إلى المساهمين في الحفل، داعيا الطلبة إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة تحديات العصر الحالي، وما يحمله من تطور في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واختيار التخصص المناسب لتلبية احتياجات المستقبل.



كما رحب العتيبي بأولياء الأمور، مثمنا جهود الداعم الرسمي عبدالرحمن الفارسي للحفل، الذي يقام سنويا.



واختتم كلمته بالشكر لمديرة ثانوية شريفة العوضي عائشة السعيدي، وأولياء الأمور على تعاونهم ودعمهم، متمنيا للطلبة الوصول والتفوق والتميز.



ومن جانبه، رحب الداعم الرسمي للحفل عبدالرحمن الفارسي بالطلبة المحتفى بهم، مثمنا دعم أولياء الأمور لأبنائهم للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة، ومعربا عن أمله في استمرار هذه الجائزة سنويا.



من جهته، شكر الفائق عبدالعزيز العصفور من ثانوية عبدالله العتيبي أولياء الأمور وقياديي منطقة العاصمة التعليمية، على الرعاية الكريمة، وخلق البيئة التعليمية الجاذبة التي تساعد على التفوق والنجاح، والحرص على غرس القيم التربوية التي تساعد على تقديم المزيد من العطاء لتحقيق النجاح والتفوق.



وبدورها، أعربت الطالبة شيخة الشمري من ثانوية الروضة عن شكرها لمنطقة العاصمة التعليمية، والداعم الرسمي للجائزة عبدالرحمن الفارسي، داعية زملائها الطلبة إلى تحقيق كل أمنياتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية، مثمنة جهود المعلمات وكل من ساهم مع مزيد من التألق في نجاح الحفل.



وتخلل الحفل عرضا لألبوم ذكريات الطلبة الفائقين لجائزة شريفة العوضي، وفقرة من إعداد مدرسة عمرة بنت حزم، ومن ثم فقرة لقاء عالهواء مع أسئلة للطلبة المتفوقين، بالإضافة إلى فقرة مدرسة العديلية للبنات.



وفي الختام تم تكريم فائقي منطقة العاصمة التعليمية من القسم العلمي والأدبي.