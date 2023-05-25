

تحت رعاية وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وكبار القادة والضباط، أقام فرع الاتحاد الرياضي في نادي ضباط الحرس الوطني حفل ختام النشاط الرياضي للموسم التدريبي 2022 - 2023.



ونقل وكيل الحرس الوطني للفرق الرياضية تهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، وأكد أن قيادة الحرس الوطني تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية لكل المنتسبين، مثمنا الإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية خلال الموسم التدريبي، وحصولها على المراكز الأولى في غالبية المشاركات.