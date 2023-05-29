سلطان العبدان



استقبل مرشح الدائرة الأولى النائب السابق محمد مروي الهدية ناخبي الدائرة الأولى مساء أول من أمس في مقره بمنطقة سلوى. ورحب الهدية بالحضور من أبناء الدائرة.



وتحدث الهدية مع الحضور حول مستجدات الساحة السياسية والعرس الانتخابي الذي تشهده الكويت، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة في صناديق الاقتراع يوم 6/6 لرسم مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة.



وأضاف: «الصراعات السياسية أدت إلى حل مجلسي 2020 و2022، وخلقت أزمة سياسية عطلت البلد»، مؤكدا أن قوانين الإصلاح السياسي هي بواب العمل الديموقراطي الصحيح». وشدد على ضرورة تعديل الكثير من القوانين الحالية، مشيرا إلى موافقته خلال عضويته على إقرار قانون التركيبة السكانية بهدف التخلص من العمالة الهامشية التي تنعكس سلبا على البلاد، ورفضه قانون الجرائم الإلكترونية لما جاء به من تقييد لحرية الرأي ولتعارضه مع حقوق المواطنين التي كفلها الدستور».



وقال الهدية: «كلنا اليوم مسؤولون عن الارتقاء بالبلاد وطموحات الشعب، فالكويت أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نحافظ عليها».