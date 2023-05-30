

عاطف رمضان



في جلسة الاعلام واستراتيجيات التسويق التي ادارتها المدربة والكاتبة عواطف الصباح، قال المؤسس ومدير شركة h&s store فهد المزن إن الاعلام والتسويق يحتاج لدراسة الاستراتيجيات عامة وتسويق العمل ومعرفة ميزانيته وعنصر التوقيت وقراءات مواقع التواصل الاجتماعي ورغبة العملاء في اقتناء المنتج والتواصل مع الجمهور.



وتحدث شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «بيمز» التعليمي يوسف الحسيني عن بداية مشروعه والهدف منه وهو حل المشكلة وفهم سلوك الطلبة.



واضاف الحسيني ان اختيار الاسواق أمر مهم ودراسة التحديات مثل تطبيق الفكرة او المشروع وسرعة التطور التكنولوجي ومواكبة سوق العمل.



بدوره، قال المدير العام لشركة اطياب المرشود، مرشود المرشود، ان رؤية التاجر الاعلامية يجب ان ترتبط برغبة الزبون ووصول المنتج الى المستهلك، مشيرا الى ان هناك اقبالا على البراند العربي في عالم العطور العربية.