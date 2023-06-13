بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كمــا بعـث صاحــب السمـــو الأميــر الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، مستذكرا سموه مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء في خدمة وطنه عبر مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها والتي ستظل ماثلة في ذاكرة الشعب الإيطالي الصديق، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.