أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة عن إطلاق مشروع «مصرف الأضاحي» لعام 2023، بدعم كريم وتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين داخل الكويت.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المتعففة داخل البلاد في هذه الأيام المباركة، وإدخال الفرح والسرور إلى بيوت ونفوس تلك الأسر، ومشاركتهم الفرحة بالعيد، خاصة أهلنا من الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخول الضعيفة.



وأوضح الثويني ان نحو 190 أسرة ستستفيد من المشروع الذي ينفذ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم شراء الأضاحي، وذبحها في أيام النحر، وتوزيع لحومها على المحتاجين المستحقين لمصرف الأضاحي.



وأكد أن الجمعية تحرص كل الحرص على تعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي وإدخال البهجة إلى قلوب المحتاجين والتخفيف عنهم في أيام العيد، خاصة مع الضغوطات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.



وثمنت الجمعية الكويتية للإغاثة الدور الكبير للأمانة العامة للأوقاف في دعم المشروعات الخيرية والإنسانية المتعددة والمتنوعة بشكل مستمر، والشراكة الوثيقة بين الجانبين من أجل خدمة الفقراء والمحتاجين، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت وأهلها.